В Бельгии нашли редкое серийное Жигули с "автоматом" от General Motors

Какие отличия были у экспортного варианта ВАЗ 2103 - Lada 1500S Automatic.

В Бельгии обнаружили редкий и очень интересный экземпляр автомобиля “Жигули“ с автоматической коробкой передач от General Motors. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: В Одессе засняли очень редкий у нас автобус Ikarus на базе грузовика

Машину разыскали в бельгийском музее Abarth Works Museum. И хотя с виду это привычный ВАЗ 2103 зеленого цвета, внутри него есть любопытные отличия.

Все дело в том, что перед нами экспортный вариант “Тройки“, а именно Lada 1500S Automatic. Евровариант модели комплектовали 3-ступенчатым автоматом от того же General Motors, но выпускалась такая АКПП не в США, а на французском заводе концерна GM.

Внешних отличий “автоматический“ ВАЗ 2103 не имеет autocentre.ua

Читай также: В Украине засняли редчайший ретроавтомобиль с позолотой из Флориды

Внешних отличий “автоматический“ ВАЗ 2103 не имеет, а под его капотом находится стандартный 78-сильный мотор 1,5, который на тот момент был самым мощным в линейке.

Евровариант модели комплектовали 3-ступенчатым автоматом от General Motors autocentre.ua

Ранее сообщалось, что сорок редких Chevrolet Corvette раздадут бесплатно счастливчикам.