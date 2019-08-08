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В Бельгии нашли редкое серийное Жигули с "автоматом" от General Motors

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Какие отличия были у экспортного варианта ВАЗ 2103 - Lada 1500S Automatic.
Машину разыскали в бельгийском музее Abarth Works Museum
Машину разыскали в бельгийском музее Abarth Works Museum
autocentre.ua

В Бельгии обнаружили редкий и очень интересный экземпляр автомобиля “Жигули“ с автоматической коробкой передач от General Motors. Об этом сообщает Автоцентр.

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Машину разыскали в бельгийском музее Abarth Works Museum. И хотя с виду это привычный ВАЗ 2103 зеленого цвета, внутри него есть любопытные отличия.

Все дело в том, что перед нами экспортный вариант “Тройки“, а именно Lada 1500S Automatic. Евровариант модели комплектовали 3-ступенчатым автоматом от того же General Motors, но выпускалась такая АКПП не в США, а на французском заводе концерна GM.

Внешних отличий “автоматический“ ВАЗ 2103 не имеет
Внешних отличий “автоматический“ ВАЗ 2103 не имеет
autocentre.ua

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Внешних отличий “автоматический“ ВАЗ 2103 не имеет, а под его капотом находится стандартный 78-сильный мотор 1,5, который на тот момент был самым мощным в линейке.

Евровариант модели комплектовали 3-ступенчатым автоматом от General Motors
Евровариант модели комплектовали 3-ступенчатым автоматом от General Motors
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что сорок редких Chevrolet Corvette раздадут бесплатно счастливчикам.

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Теги: ВАЗ 2103, Жигули, экспортный вариант, ретроавто
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Комментариев (2)
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Helen  (аноним)  08.08.2019, 15:27
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Helen
Чому не вказуєте справжнє джерело запозичення статті?
https://www.ta4anu.com.ua /view_post.php?id=2030
Олена  (аноним)  08.08.2019, 15:26
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