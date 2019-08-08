В Бельгии нашли редкое серийное Жигули с "автоматом" от General Motors
В Бельгии обнаружили редкий и очень интересный экземпляр автомобиля “Жигули“ с автоматической коробкой передач от General Motors. Об этом сообщает Автоцентр.
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Машину разыскали в бельгийском музее Abarth Works Museum. И хотя с виду это привычный ВАЗ 2103 зеленого цвета, внутри него есть любопытные отличия.
Все дело в том, что перед нами экспортный вариант “Тройки“, а именно Lada 1500S Automatic. Евровариант модели комплектовали 3-ступенчатым автоматом от того же General Motors, но выпускалась такая АКПП не в США, а на французском заводе концерна GM.
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Внешних отличий “автоматический“ ВАЗ 2103 не имеет, а под его капотом находится стандартный 78-сильный мотор 1,5, который на тот момент был самым мощным в линейке.
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