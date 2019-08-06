"Больше не сяду в такое": Появилось видео краш-теста “Нивы“ с пластиковым кузовом
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Фирма “Апал“ из Тольятти в России наладила мелкосерийное производство автомобилей под названием “21541 Сталкер“, созданных на базе Lada 4x4. В процессе “доработки“, в частности, все кузовные панели заменяются пластиковыми. В Сети появилось любопытное видео краш-теста такого авто. Видео опубликовал Instagram производителя.
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Судя по видео, меры безопасности остались на уровне начала 2000-х, когда этот автомобиль и начали разрабатывать. Нет даже подушек безопасности, а кресло водителя при ударе прогнуло чуть ли не до рулевого колеса. Да и к самому тесту есть вопросы - пользователи Сети пошутили, что в машине нет манекена, потому что он сбежал еще до теста.
Стоит “Апал 21541 Сталкер“ примерно в 19 тысяч долларов - примерно, как Suzuki Jimny второго поколения в Украине.
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Ранее сообщалось, что на трассе в РФ установили отбойник прямо посреди полосы.
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