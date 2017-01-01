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В Киеве засветился роскошный зеркальный кабриолет Rolls-Royce

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В Киеве зарегистрировано несколько Phantom Drophead, однако этот экземпляр отличается благодаря своему окрасу.
Кабриолет Rolls-Royce Phantom оснащен 6,75-литровым V12 мощностью 453 л. с.
Кабриолет Rolls-Royce Phantom оснащен 6,75-литровым V12 мощностью 453 л. с.
topgir.com.ua

В Киеве засветился очень яркий вариант Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Фото опубликовал ТопЖыр.

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В Киеве зарегистрировано несколько Phantom Drophead, однако этот экземпляр отличается благодаря своему окрасу.

Фото зеркального Роллс-Ройс прислал наш читатель. Автомобиль выглядит очень эффектно, особенно на солнце.

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Напомним, что кабриолет Rolls-Royce Phantom оснащен 6,75-литровым V12 мощностью 453 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с, а его максималка ограничена на отметке в 240 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Литве будут устанавливать на машины замки с тестом на алкоголь.

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Теги: интересные авто, Rolls-Royce Phantom, Киев
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