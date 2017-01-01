Знаменитый суперкар McLaren F1 продали за 20 млн долларов

Таких переделок в мире всего две, что и обусловило высокий ценник на аукционе.

Потратили бы вы почти 20 млн долларов на всего один автомобиль? А если это знаменитый британский суперкар McLaren F1? Как оказалось, покупатель с такими деньгами нашелся без проблем. На днях машину продали на аукционе RM Sotheby`s в Монтерее.

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У машины интересная история. Автомобиль под номером 018 был изготовлен компанией McLaren в 1994 году. Первоначально трехместное купе было окрашено в цвет Midnight Blue Pearl, а салон отделан черной кожей.

Первым владельцем суперкара был коллекционер из Японии, но в 1999 году F1 был продан в Германию. Новый владелец решил переделать машину в версию LM. В 2000 году машина отправилась домой в Сюррей и в течение двух лет мастера британской компании преобразовавали дорожную машину в гоночную. Таких переделок в мире всего две, что и обусловило высокий ценник на аукционе.

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В процессе работы купе оснастили аэродинамическим комплектом HDK, установили маслоохладитель коробки передач, два дополнительных радиатора, а также модернизированную выхлопную систему. Вместо стандартных фар установили газоразрядные.

В салоне появился более эффективный кондиционер, новая аудиосистема с радио и CD-плеером, а также 14-дюймовый спортивный руль. Для отделки салона использовали бежевую кожу и коричневую алькантару, добавили кремовые коврики Wilton и отделку крыши из бежевой алькантары, а кузов перекрасили в платиново-серебристый металлик.

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Стандартные амортизаторы и пружины заменили на гоночные. А на смену стандартным 17-дюймовым легкосплавным дискам пришли 18-дюймовые диски GTR с шинами Michelin Pilot Sport.

Несмотря на то, что машина не раз меняла хозяев, ее сохранность на отличном уровне. Да и пробег составляет всего 21 500 км.

Ранее сообщалось, что Украина за полгода отправила на экспорт автомобилей на 5 млн долларов.