На какой улице в Киеве нарушают ПДД чаще всего
Находится бесконтрольный участок на улице Гната Хоткевича возле метро “Черниговская“.
Активисты движения “ЗупиниЛося“ обнаружили улицу, на которой чаще всего нарушают ПДД. Об этом сообщается в новом сюжете проекта.
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Находится бесконтрольный участок на улице Гната Хоткевича возле метро “Черниговская“. Ездить здесь по тротуарах - норма. Так же, как и передвигаться по встречной полосе.
Скорее всего водители думают, что это не центр Киева, а промзона и на нее ПДД не распространяется.
Ранее сообщалось, что у электрокаров в Украине появятся зеленые номера - Зеленский подписал закон.
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