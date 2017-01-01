На какой улице в Киеве нарушают ПДД чаще всего

Находится бесконтрольный участок на улице Гната Хоткевича возле метро “Черниговская“.

Активисты движения “ЗупиниЛося“ обнаружили улицу, на которой чаще всего нарушают ПДД. Об этом сообщается в новом сюжете проекта.

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Находится бесконтрольный участок на улице Гната Хоткевича возле метро “Черниговская“. Ездить здесь по тротуарах - норма. Так же, как и передвигаться по встречной полосе.

Скорее всего водители думают, что это не центр Киева, а промзона и на нее ПДД не распространяется.

Ранее сообщалось, что у электрокаров в Украине появятся зеленые номера - Зеленский подписал закон.