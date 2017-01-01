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Знаменитая красная Tesla Roadster сделала свой первый оборот вокруг Солнца

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Сейчас Tesla Roadster находится на расстоянии в 112 803 994 км от Марса.
Внутри самого авто находится манекен в скафандре и много других интересных деталей
Внутри самого авто находится манекен в скафандре и много других интересных деталей
Скриншот Youtube

Помните ставший уже знаменитый Tesla Roadster, который отправили в космос? Авто уже успело сделать свой первый оборот вокруг Солнца. Об этом сообщает Авто24.

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Сейчас Tesla Roadster находится на расстоянии в 112 803 994 км от Марса, приближаясь к Красной планете со скоростью 42 854 км/час.

Ежесекундно родстер преодолевает в космосе 11,9 км. С февраля 2018 года, когда автомобиль был запущен в космос на борту звездолета SpaceX Falcon Heavy, он преодолел большее расстояние, чем любое авто на Земле. К тому же, это определенно самый быстрый автомобиль в истории.

Ежесекундно родстер преодолевает в космосе 11,9 км
Ежесекундно родстер преодолевает в космосе 11,9 км
whereisroadster.com

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Внутри самого авто находится манекен в скафандре, цифровая копия серии книг “Фонд“ научного фантаста Айзека Азимова и много других деталей, как табличка с именами всех шести тысяч сотрудников SpaceX и надписи “Сделано людьми на Земле”.

Ранее сообщалось, что украинский священник освятил крутой электрокар Tesla Model S - видео.

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Теги: Tesla, Tesla Roadster, Илон Маск, SpaceX
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