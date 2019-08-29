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Почему Путина не оштрафовали за езду без шлемы - объяснение полиции РФ

Комментариев: 2
Нормы ПДД, якобы, не распространяются на протокольные мероприятия.
Путин на одной из дорог оккупированного Крыма проехался в колонне мотоциклистов без шлема
Путин на одной из дорог оккупированного Крыма проехался в колонне мотоциклистов без шлема
Скриншот Youtube

Российская полиция придумала новую отговорку, чтобы не наказывать президента России Владимира Путина за многочисленные нарушения ПДД. Об этом сообщает Авто24.

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Так, 10 августа Владимир Путин на одной из дорог оккупированного Крыма проехался в колонне мотоциклистов без шлема. Конечно, это запрещено, поэтому юрист Максим Чихунов направил запрос в дорожную полицию с просьбой объяснить, почему президента РФ не оштрафовали.

В своем ответе полицейские отметили, что нормы ПДД не распространяются на протокольные мероприятия, их участников и задействованный транспорт.

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“В время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов, соответствующие общественные отношения отсутствуют (то есть не осуществляются), поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается (запрещается)“, - подчеркнули в ГАИ.

Ранее, когда Путин проехался по автомобильной части Крымского моста во время его открытия не пристегнувшись, полиция ответила, что мост еще не был открыт поэтому правила еще не начали на него распространяться.

Ранее сообщалось, что девушка из России покрыла свой Lamborghini двумя миллионами кристаллов Swarovski.

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Теги: Путин, РФ, мотоциклы, ПДД
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.08.2019, 17:28
Оценка:  0
гость
WTF2wtf ----------- типичное свинорылое быдло!!!
Быдло ,которое не знает ни Мировой ни своей Укропии истории!!!
Быдло потомственное, безкультурное и не воспитанное!
Быдло ,безграмотное и раболепское!!!
Быдло ,грязное и нищенское !!!
sashokkszub2    29.08.2019, 16:57
Оценка:  0
sashokkszub2
жаль что ху**лу бошку не оторвало.
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