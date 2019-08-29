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Какие новые авто украинцы хотят купить сильнее всего: ТОП-5 моделей

Комментариев: 1
Если бы украинцы покупали то, что чаще всего ищут в Сети, рейтинг популярных новых авто в Украине был бы другим.
Mercedes-Benz G-Class ищут скорее, как своего рода мечту, а не реально планируя покупку
Mercedes-Benz G-Class ищут скорее, как своего рода мечту, а не реально планируя покупку
auto.ria.com

По сравнению с июлем 2018 года, рынок новых авто в Украине вырос на 14%. И если о популярных новых авто в Украине говорили уже не раз, то сейчас проанализируем авто, объявления о продаже которых ищут чаще всего. Данные подготовлены аналитическим центром AUTO.RIA.

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Важно отметить, что если бы украинцы покупали то, что чаще всего ищут в Сети, рейтинг самых покупаемых новых авто был бы другим.

ТОП-5 самых популярных по результатам поиска новых авто в Украине.

  • Kia Sportage. Предложение от 466 775 грн до 968 934 грн
  • Renault Logan. Предложение от 272 900 грн до 465 900 грн
  • Mercedes-Benz G-Class. Предложение от 2 885 050 грн до 13 411 119 грн
  • Volkswagen Polo. Предложение от 422 400 до 582 082 грн
  • Renault Sandero. Предложение от 256 900 грн до 416 669 грн

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Впрочем, некоторые из этих моделей традиционно очень успешны у нас. Например, Kia Sportage -  самая продаваемая в Украине новая машина в течение всего 2019 года, а Renault Logan и Renault Sandero входят в десятку самых популярных у нас.

Ранее сообщалось, что выбирают украинцы: ТОП-5 самых покупаемых новых авто с начала года.

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Теги: статистика, новые авто, ТОП-5
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  29.08.2019, 17:53
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Школота фапает на гелик, вот вам и рейтинг.
А остальное все логично- недорогие машины начального уровня + недорогой кроссовер
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