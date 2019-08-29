Какие новые авто украинцы хотят купить сильнее всего: ТОП-5 моделей
По сравнению с июлем 2018 года, рынок новых авто в Украине вырос на 14%. И если о популярных новых авто в Украине говорили уже не раз, то сейчас проанализируем авто, объявления о продаже которых ищут чаще всего. Данные подготовлены аналитическим центром AUTO.RIA.
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Важно отметить, что если бы украинцы покупали то, что чаще всего ищут в Сети, рейтинг самых покупаемых новых авто был бы другим.
ТОП-5 самых популярных по результатам поиска новых авто в Украине.
- Kia Sportage. Предложение от 466 775 грн до 968 934 грн
- Renault Logan. Предложение от 272 900 грн до 465 900 грн
- Mercedes-Benz G-Class. Предложение от 2 885 050 грн до 13 411 119 грн
- Volkswagen Polo. Предложение от 422 400 до 582 082 грн
- Renault Sandero. Предложение от 256 900 грн до 416 669 грн
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Впрочем, некоторые из этих моделей традиционно очень успешны у нас. Например, Kia Sportage - самая продаваемая в Украине новая машина в течение всего 2019 года, а Renault Logan и Renault Sandero входят в десятку самых популярных у нас.
Ранее сообщалось, что выбирают украинцы: ТОП-5 самых покупаемых новых авто с начала года.
Полная версия правил
А остальное все логично- недорогие машины начального уровня + недорогой кроссовер