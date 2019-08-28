В США погибла "самая быстрая женщина планеты" Джесси Комб
В США погибла самая быстрая женщина планеты Джесси Комбс. Гонщица и телеведущая разбилась, пытаясь поставить очередной рекорд скорости. Об этом сообщает
Road & Track в Twitter.
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Гонщица и телеведущая погибла в результате аварии на сухом дне озера в штате Орегон 27 августа. Ей было 39 лет.
Комбс пыталась побить свой собственный рекорд скорости, при попытке разогнаться на реактивном автомобиле до 996 км/ч.
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Ранее в 2013 году она разогналась до 632 км/ч, побив 48-летний рекорд. В 2018-м она разогналась до 777 км/ч, но этот результат не был официально зачислен.
В качестве ведущей Комбс участвовала в нескольких телевизионных проектах: All Girls Garage, Extreme 4x4 и “Разрушители мифов“.
Jessi Combs killed in land-speed record crash. https://t.co/0VKCWxkAwi pic.twitter.com/ezJUP4HjmF— Road & Track (@RoadandTrack) August 28, 2019
Ранее сообщалось, что нидерландец закончил самое длинное путешествие на электрокаре.
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