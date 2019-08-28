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В США погибла "самая быстрая женщина планеты" Джесси Комб

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В качестве ведущей Комбс участвовала в нескольких телевизионных проектах: All Girls Garage, Extreme 4x4 и “Разрушители мифов“.
Джесси Комбс - "самая быстрая женщина планеты"
Джесси Комбс - "самая быстрая женщина планеты"
twitter.com

В США погибла самая быстрая женщина планеты Джесси Комбс. Гонщица и телеведущая разбилась, пытаясь поставить очередной рекорд скорости. Об этом сообщает
Road & Track в Twitter.

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Гонщица и телеведущая погибла в результате аварии на сухом дне озера в штате Орегон 27 августа. Ей было 39 лет.

Комбс пыталась побить свой собственный рекорд скорости, при попытке разогнаться на реактивном автомобиле до 996 км/ч.

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Ранее в 2013 году она разогналась до 632 км/ч, побив 48-летний рекорд. В 2018-м она разогналась до 777 км/ч, но этот результат не был официально зачислен.

В качестве ведущей Комбс участвовала в нескольких телевизионных проектах: All Girls Garage, Extreme 4x4 и “Разрушители мифов“.

Ранее сообщалось, что нидерландец закончил самое длинное путешествие на электрокаре.

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Теги: Джесси Комбс, мир, гонщица, Разрушители легенд
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