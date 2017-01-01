Знакомимся с новым Кабмином: На каких авто ездят члены правительства Гончарука

В новом Кабинете министров достаточно еще не засветившихся лиц.

В новом Кабинете министров достаточно еще не засветившихся лиц. Но по декларациям уже можно проанализировать, например, их автомобильные предпочтения.

Читай также: Детективная история: Как бизнесмен РФ доставляет нелегальные Mercedes Ким Чен Ыну

Премьер-министр Алексей Гончарук

У главы правительство довольно скромный автомобиль для его дохода за 2018 год, который составил 1,8 млн грн. Это Jaguar X-Type 2007. Аналогичное авто сейчас можно приобрести от 7 700 долларов.

Jaguar X-Type 2007 - иллюстративное фото auto.ria.com

Вице премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба

У Дмитрия Кулебы в декларации купе-кабриолет Peugeot 206 CC 2002 года – также не очень дорогой авто. Купить Пежо 206 СС можно за несколько тысяч долларов.

Peugeot 206 CC 2002 года - иллюстративное фото auto.ria.com

Читай также: Роскошный автопарк президента Беларуси Александра Лукашенко показали в Сети

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

В декларации Тимофея Милованова - Volvo C30 2009 года, тоже довольно недорогой автомобиль - аналогичное авто можно приобрести от 8000 долларов.

Volvo C30 2009 года - иллюстративное фото auto.ria.com

Министр обороны Андрей Загороднюк

Министр обороны задекларировал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2010 года. Это авто уже подороже - сейчас аналогичное можно приобрести от 26 000 долларов.

Toyota Land Cruiser Prado 2010 года - иллюстративное фото auto.ria.com

Читай также: На чем ездят политики: Автомобили Арсения Яценюка

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель

Алексей Оржель выбирает кроссоверы Nissan. У него есть Nissan Qashqai (от 19 000 долларов по теперешним ценам) и X-Trail (от 23 000 долларов), оба - 2017 года.

Nissan Qashqai 2017 года - иллюстративное фото auto.ria.com

Министр иностранных дел Вадим Пристайко

У Вадима Пристайко был задекларирован кроссовер BMW X1 2017 года - от 26 000 долларов за аналогичное б/у авто.

BMW X1 2017 года - иллюстративное фото auto.ria.com

Читай также: Главного “евробляхера“ Украины поймали на объезде пробки по тротуару

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая

Зоряна Скалецкая внесла в декларацию смейный минивэн Mitsubishi Grandis 2009 года - от 7500 долларов.

Mitsubishi Grandis 2009 года - иллюстративное фото auto.ria.com

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский

У Владимира Бородянского, пожалуй, самый дорогой авто среди всех министров нового Кабмина – Range Rover Sport 2016 года. По нынешним ценам такое авто стоит около 58 000 долларов.

Range Rover Sport 2016 года - иллюстративное фото auto.ria.com

Также у ряда министров автомобилей нет. В частности, не задекларировали машины вицепремьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Юлия Соколовская и министр финансов Елена Маркарова.

Ранее сообщалось, что ради кортежа премьер-министра Гройсмана перекрывали движение в центре Киева.