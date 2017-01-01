Знакомимся с новым Кабмином: На каких авто ездят члены правительства Гончарука
В новом Кабинете министров достаточно еще не засветившихся лиц. Но по декларациям уже можно проанализировать, например, их автомобильные предпочтения.
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Премьер-министр Алексей Гончарук
У главы правительство довольно скромный автомобиль для его дохода за 2018 год, который составил 1,8 млн грн. Это Jaguar X-Type 2007. Аналогичное авто сейчас можно приобрести от 7 700 долларов.
Вице премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба
У Дмитрия Кулебы в декларации купе-кабриолет Peugeot 206 CC 2002 года – также не очень дорогой авто. Купить Пежо 206 СС можно за несколько тысяч долларов.
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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
В декларации Тимофея Милованова - Volvo C30 2009 года, тоже довольно недорогой автомобиль - аналогичное авто можно приобрести от 8000 долларов.
Министр обороны Андрей Загороднюк
Министр обороны задекларировал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2010 года. Это авто уже подороже - сейчас аналогичное можно приобрести от 26 000 долларов.
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель
Алексей Оржель выбирает кроссоверы Nissan. У него есть Nissan Qashqai (от 19 000 долларов по теперешним ценам) и X-Trail (от 23 000 долларов), оба - 2017 года.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
У Вадима Пристайко был задекларирован кроссовер BMW X1 2017 года - от 26 000 долларов за аналогичное б/у авто.
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая внесла в декларацию смейный минивэн Mitsubishi Grandis 2009 года - от 7500 долларов.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский
У Владимира Бородянского, пожалуй, самый дорогой авто среди всех министров нового Кабмина – Range Rover Sport 2016 года. По нынешним ценам такое авто стоит около 58 000 долларов.
Также у ряда министров автомобилей нет. В частности, не задекларировали машины вицепремьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Юлия Соколовская и министр финансов Елена Маркарова.
Ранее сообщалось, что ради кортежа премьер-министра Гройсмана перекрывали движение в центре Киева.
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