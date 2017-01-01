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"Забили на правила": Появилось видео жуткого ДТП с мотоциклистами в Крыму

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Внедорожник Suzuki Grand Vitara серьезно зацепил крылом и зеркалом заднего вида мотоцикл.
Мотоциклист ехал за грузовиком и не мог оценить обстановку впереди
Мотоциклист ехал за грузовиком и не мог оценить обстановку впереди
Скриншот видео

В Крыму произошел жутковатое ДТП с мотоциклистом, которое может станет поучительным для некоторых. Кадры опубликовал YouTube-канале ViralHog.

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Мотоциклист ехал за грузовиком и не мог оценить обстановку впереди. После чего решил пойти на обгон в запрещенном месте. 

В итоге внедорожник Suzuki Grand Vitara серьезно зацепил крылом и зеркалом заднего вида мотоцикл, который выбросил водителя и пассажира на дорогу. Мотоциклисту и пассажиру сильно повезло отделаться легкими травмами.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал, почему Илон Маск подарил ему Tesla Model S.

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Теги: ДТП, мотоцикл, Крым
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