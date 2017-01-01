"Забили на правила": Появилось видео жуткого ДТП с мотоциклистами в Крыму

Внедорожник Suzuki Grand Vitara серьезно зацепил крылом и зеркалом заднего вида мотоцикл.

Мотоциклист ехал за грузовиком и не мог оценить обстановку впереди Скриншот видео

В Крыму произошел жутковатое ДТП с мотоциклистом, которое может станет поучительным для некоторых. Кадры опубликовал YouTube-канале ViralHog.

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Мотоциклист ехал за грузовиком и не мог оценить обстановку впереди. После чего решил пойти на обгон в запрещенном месте.

В итоге внедорожник Suzuki Grand Vitara серьезно зацепил крылом и зеркалом заднего вида мотоцикл, который выбросил водителя и пассажира на дорогу. Мотоциклисту и пассажиру сильно повезло отделаться легкими травмами.

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