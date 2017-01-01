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На один грузовик больше: Сколько авто выпустили в Украине в августе

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Производство грузовиков и других коммерческих авто в этом году выросло на одно авто - до 34 единиц.
Всего за месяц в Украине собрали 553 легковых авто
Всего за месяц в Украине собрали 553 легковых авто
112.ua

В августе 2019 года в Украине собрали 668 транспортных средств, что на 42% больше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщает “Укравтопром“.

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Как и в год назад, вся статистика выпуска легковых авто была сформирована заводом “Еврокар“, который выпускает машины Skoda. Здесь было собрано 553 авто, что на треть больше, чем за август 2018 года.

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Производство грузовиков и других коммерческих авто в этом году выросло на одно авто - до 34 единиц. Их изготавливали “Черкасский автобус“ и “ЗАЗ“ - 26 шт. и 8 шт. соответственно.

Производство автобусов в последний месяц лета выросло на 45% до 81 шт. Больше всего выпустил “Черкасский автобус“ - 35 шт.

Ранее публиковался ТОП-10 самых популярных электрокаров в Украине с начала года.

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Теги: статистика, укравтопром, август
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