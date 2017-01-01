Протесты на Франкфурском автосалоне: Гринпис требует запретить кроссоверы
Гринпис провел серию протестов на Франкфуртском автосалоне. Активисты требуют запретить один из самых популярных сегментов авторынка - кроссоверы. Об этом сообщает Автомир.
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Кроссоверы попали в немилость как раз из-за их высокого уровня продаж. Пока кроссоверы остаются более популярными, чем маленькие электрокары, автомобили являются проблемой для экологии, утверждают протестующие.
Появился и ответ со стороны Герберта Дисса. Глава Volkswagen заявил, что кроссоверы - это то, чего хочет клиент. Но, конечно, автомобильные компании должны стремиться к тому, чтобы позволить семьям со средним и низким доходом приобрести электромобиль.
Ранее сообщалось, какие новые преимущества получат владельцы электроавтомобилей от новой Рады.
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