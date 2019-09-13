Скоростные ДТП на "лежачих полицейских": Пятничная автоподборка #39

Представьте, какого проезжать искусственный ограничитель скорости на огромной скорости.

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Даже притормозив перед “лежачим полицейским“, его проезд на авто комфортным не назовешь. А теперь представьте, какого проезжать искусственный ограничитель скорости на огромной скорости. Лучше не пробовать, а посмотреть следующее видео. В сегодняшней пятничной подборке видео фэйлов с “лежачим полицейским“.

Ранее сообщалось, что блогер поставил на свою Lada Priora огромные колеса от кареты - видео.