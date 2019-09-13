Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Скоростные ДТП на "лежачих полицейских": Пятничная автоподборка #39

Комментариев: 1
Представьте, какого проезжать искусственный ограничитель скорости на огромной скорости.
Лучше не пробовать, а посмотреть следующее видео
Лучше не пробовать, а посмотреть следующее видео
Скриншот видео

Читай также: Фуру отбросило на крышу дома из-за лопнувшего на скорости колеса - видео

Даже притормозив перед “лежачим полицейским“, его проезд на авто комфортным не назовешь. А теперь представьте, какого проезжать искусственный ограничитель скорости на огромной скорости. Лучше не пробовать, а посмотреть следующее видео. В сегодняшней пятничной подборке видео фэйлов с “лежачим полицейским“.

Ранее сообщалось, что блогер поставил на свою Lada Priora огромные колеса от кареты - видео.

Поделись:
Теги: лежачий полицейский, видео, приколы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.09.2019, 19:18
Оценка:  0
гость
Будь ты проклят, кто придуман эту гадость.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь