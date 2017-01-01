ТЕСТ: Угадайте автомобиль по оригинальной дверной ручке
Спецтема: Тесты bigmir)net
Получится ли у вас назвать 10 из 10 автомобилей по фотографиям, на которых видно только их уникальные дверные ручки.
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А этот тест от bigmir)net смогут пройти только самые хардкорные автолюбители. Получится ли у вас назвать 10 из 10 автомобилей по фотографиям, на которых видно только их уникальные дверные ручки. Проверьте, насколько это сложно сами.
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