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ТЕСТ: Угадайте автомобиль по оригинальной дверной ручке

Спецтема: Тесты bigmir)net
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Получится ли у вас назвать 10 из 10 автомобилей по фотографиям, на которых видно только их уникальные дверные ручки.
Тест для самых хардкорны автолюбителей
Тест для самых хардкорны автолюбителей
playbuzz.com

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А этот тест от bigmir)net смогут пройти только самые хардкорные автолюбители. Получится ли у вас назвать 10 из 10 автомобилей по фотографиям, на которых видно только их уникальные дверные ручки. Проверьте, насколько это сложно сами.

 

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Теги: тест, авто, картинки
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