ТЕСТ: Угадайте автомобиль по оригинальной дверной ручке

Получится ли у вас назвать 10 из 10 автомобилей по фотографиям, на которых видно только их уникальные дверные ручки.

Тест для самых хардкорны автолюбителей playbuzz.com

Читай также: ТЕСТ: Что вы знаете о вождении неисправного авто? А этот тест от bigmir)net смогут пройти только самые хардкорные автолюбители. Получится ли у вас назвать 10 из 10 автомобилей по фотографиям, на которых видно только их уникальные дверные ручки. Проверьте, насколько это сложно сами. Ранее сообщалось, что фейл с форточкой новой “Буханки“ в России рассмешил сеть - видео.

n.ivko