Подольского мостового перехода могут достроить уже через год

Уже в этом году хотят закончить некоторые части мостового перехода.

В дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева планируют, что работы завершатся в 2021 году. facebook.com

Подольский мост строят уже 26 лет. Правда, в последние годы настоящих работ не проводилось. и только в последнее время появились какие-то подвижки. О том, насколько реально, что мост закончат в ближайшее время, рассказал Большой Киев.

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Как сообщалось ранее, были удалены временные опоры моста. Теперь киевляне смогли впервые своими глазами увидеть, как в целом будет выглядеть мост после окончания всех работ.

Уже в этом году хотят закончить некоторые части мостового перехода. Директор КП Михаил Харне рассказал, какие именно:

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“По состоянию на 1 сентября в основных конструкциях построены часть эстакады на Рыбацком острове, левоповоротный съезд с Подольского моста на ул. Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакада на Трухановом острове, мост через реку Десенка, эстакада в урочище Горбачиха. Кроме того , выполняются работы по строительству заезда на мост с ул. Набережно-Крещатицкая в районе Верхнего и Нижнего Валов и участка Подольского моста от дамбы Русановских садов до путепровода через железнодорожные пути“, - говорит Харне.

В частности, для заезда на Подольский мостовой переход установили буронабивные сваи, непосредственно на мосту регулировали положение арок, сваривали стыки арок, монтировали конструкции арок.

На эстакаде на Рыбачьем полуострове установили железобетонные части метропроезда и автопроезда. На эстакаде на Трухановом острове уже прокладывают покрытие тротуаров и конструкции башен для лестниц и лифтов.

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В урочище Горбачиха, где также запланирована эстакада, обустраивают барьерное ограждение и защитную стенку над станцией метро. А на месте эстакады от дамбы Русановских садов к порталу метро обустраивают фундаменты и опоры и другие элементы.

В дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева, которая выступает заказчиком строительства, планируют, что работы завершатся в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Киеве за 15 минут в одну маршрутку влетел "ВАЗ" и такси Toyota.