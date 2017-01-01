Противостояние электрокаров:Tesla побила рекорд нового электрокара Porsche Taycan

Подтверждений еще нет, но по информации Electrec, Model S совершила круг за 7:23, все же побив рекорд Taycan.

Раньше автомобили Tesla были буквально синонимами электрокаров. Совсем недавно Porsche выпустил электроавтомобиль Taycan, и противостояние с Tesla началось. Один из нашумевших аспектов противостояния - какой из автомобилей быстрее на знаменитой трассе Нюрбургринг.

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Все началось с того, что сразу после выхода Taycan Илон Маск заявил, что Model S по-прежнему остается самым эффективным электрокаром. Porsche в ответ вывела Taycan на знаменитую немецкую трассу и установила новый рекорд среди четырехдверных серийных авто - 7:42 минуты.

Маск сразу сообщил, что Model S сможет побить рекорд Taycan. И вот, сообщается, что на треке появилось несколько авто Tesla, в том числе Model S с новой силовой установкой Plaid powertrain на три мотора и улучшенным прототипным шасси.

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Официально это просто испытание прототипа, но все все понимают. Подтверждений еще нет, но по информации Electrec, Model S совершила круг за 7:23, все же побив рекорд Taycan.

Ранее сообщалось, что Porsche представила свой первый электрокар Taycan 2020.