Начал разрушаться недавно отремонтированный мост в Киеве - фото
Судя по фотографии, у моста начали частично разрушаться бетонные пролеты.
На отремонтированном недавно путепроводе возле станции метро “Нивки“ в Киеве обнаружили новые повреждения. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.
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“Восстановленный мост возле станции метро “Нивки“ уже начинает понемногу сдавать позиции. И хотя на месте уже работают какие-то ремонтники, возникает законный вопрос - что пошло не так?“, - говорится в сообщении.
Судя по фотографии, у моста начали частично распадаться бетонные пролеты. Движение для автотранспорта на путепроводе возле станции “Нивки“ открыли 24 августа 2017 года, после ремонта, который начался ранее в мае.
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