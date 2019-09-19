Начал разрушаться недавно отремонтированный мост в Киеве - фото

Судя по фотографии, у моста начали частично разрушаться бетонные пролеты.

Судя по фотографии, у моста начали частично распадаться бетонные пролеты facebook.com/KyivOperativ

На отремонтированном недавно путепроводе возле станции метро “Нивки“ в Киеве обнаружили новые повреждения. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.

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“Восстановленный мост возле станции метро “Нивки“ уже начинает понемногу сдавать позиции. И хотя на месте уже работают какие-то ремонтники, возникает законный вопрос - что пошло не так?“, - говорится в сообщении.

Движение для автотранспорта на путепроводе возле станции "Нивки" открыли 24 августа 2017 года facebook.com/KyivOperativ

Судя по фотографии, у моста начали частично распадаться бетонные пролеты. Движение для автотранспорта на путепроводе возле станции “Нивки“ открыли 24 августа 2017 года, после ремонта, который начался ранее в мае.

Ранее сообщалось, что в Николаеве девушка попалась на неловкой попытке “автоподставы“ - видео.