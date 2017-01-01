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ТЕСТ: Все ли вы знаете об истории Франкфуртского автосалона?

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Хорошо ли вы знаете историю этого всемирно известного мероприятия?
Франкфуртский автосалон - крупнейшее моторшоу Европы
Франкфуртский автосалон - крупнейшее моторшоу Европы
playbuzz.com

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Франкфуртский автосалон (Internationale Automobil-Ausstellung) - крупнейшее моторшоу Европы, которое собирает рекордное количество посетителей. Хорошо ли вы знаете историю этого всемирно известного мероприятия? Проверьте свои знания.

 

Ранее сообщалось, что полицейские, пожарные и спасатели превращаются в "игрушек".

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Теги: тест, Франкфуртский автосалон, фото
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