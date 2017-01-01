ТЕСТ: Все ли вы знаете об истории Франкфуртского автосалона?

Хорошо ли вы знаете историю этого всемирно известного мероприятия?

Франкфуртский автосалон - крупнейшее моторшоу Европы playbuzz.com

Читай также: Фейлы с парковкой фур: Пятничная автоподборка #39 Франкфуртский автосалон (Internationale Automobil-Ausstellung) - крупнейшее моторшоу Европы, которое собирает рекордное количество посетителей. Хорошо ли вы знаете историю этого всемирно известного мероприятия? Проверьте свои знания. Ранее сообщалось, что полицейские, пожарные и спасатели превращаются в "игрушек".

n.ivko