ТЕСТ: Все ли вы знаете об истории Франкфуртского автосалона?
Хорошо ли вы знаете историю этого всемирно известного мероприятия?
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Франкфуртский автосалон (Internationale Automobil-Ausstellung) - крупнейшее моторшоу Европы, которое собирает рекордное количество посетителей. Хорошо ли вы знаете историю этого всемирно известного мероприятия? Проверьте свои знания.
Ранее сообщалось, что полицейские, пожарные и спасатели превращаются в "игрушек".
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