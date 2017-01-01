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Отсрочка штрафов за "евробляхи" вступила в силу

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Законопроект предусматривал отсрочку штрафов на 90 дней - до 22 ноября 2019 года.
Закон 73-IX приняли еще 12 сентября 2019 года, но в силу он вступил только сейчас
Закон 73-IX приняли еще 12 сентября 2019 года, но в силу он вступил только сейчас
depositphotos.com

Принятый недавно Верховной Радой закон об отсрочке штрафов за пользование “евробляхами“ в Украине вступил в силу. Об этом сообщает bigmir)net.

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Закон 73-IX приняли еще 12 сентября 2019 года, но в  силу он вступил только сейчас, после публикации в издании “Голос Украины“.

Законопроект предусматривал отсрочку штрафов на 90 дней - до 22 ноября 2019 года. Но в конечной редакции предусмотрена отсрочка до 31 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский попытается решить вопрос “евроблях“ уже на первом заседании Рады.

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Теги: евробляхи, штрафы, ВР
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