Отсрочка штрафов за "евробляхи" вступила в силу

Законопроект предусматривал отсрочку штрафов на 90 дней - до 22 ноября 2019 года.

Закон 73-IX приняли еще 12 сентября 2019 года, но в силу он вступил только сейчас depositphotos.com

Принятый недавно Верховной Радой закон об отсрочке штрафов за пользование “евробляхами“ в Украине вступил в силу. Об этом сообщает bigmir)net.

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Закон 73-IX приняли еще 12 сентября 2019 года, но в силу он вступил только сейчас, после публикации в издании “Голос Украины“.

Законопроект предусматривал отсрочку штрафов на 90 дней - до 22 ноября 2019 года. Но в конечной редакции предусмотрена отсрочка до 31 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский попытается решить вопрос “евроблях“ уже на первом заседании Рады.