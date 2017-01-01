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Грабители-неудачники разбили коллекционный Ford Mustang, чтобы украсть PlayStation

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Грабители додумались ночью протаранить на Мустанге витрину магазина.
Теперь владельцу Ford Mustang придется снова потратиться на ремонт
Теперь владельцу Ford Mustang придется снова потратиться на ремонт
Скриншот видео

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Абсурдный случай произошел в Афинах. Воры-неудачники украли Sony PlayStation, разбив витрину магазина редким и очень дорогим Ford Mustang 1966 года. Об этом говорится в сюжете местных СМИ на youtube.

Двое греков угнали только что отреставрированное купе Ford Mustang и использовали его в следующем преступлении.

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Грабители додумались ночью протаранить на Мустанге витрину магазина. Удивительно, но взяли они только три игровых приставки PlayStation. И больше ничего!

Теперь владельцу Ford Mustang придется снова потратиться на ремонт. По предварительным данным, ущерб машине оценили в 5000 евро.

Ранее сообщалось, что наглого героя парковки находчиво наказали в супермаркете - фото.

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Теги: Греция, Афина, грабители, курьез
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