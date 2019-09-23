Tesla спасла автомобилиста, которого обвинили в жестоком обращении с животными

Поступок квалифицировали, как жестокое обращение с животными, так как собака могла серьезно перегреться.

Недавно Тесла добавила в свои машины “режим собаки“ Скриншот видео

Случаи смерти животных, брошенных на длительное время в авто, не редки. К счастью, к этой проблеме привлекается все больше внимание. Например, Тесла добавила в свои машины “режим собаки“ - при включении, в салоне поддерживается комфортная температура и летом животное не перегреется.

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Теперь же этот режим спас от судимости жителя Ирландии. Об этом сообщает Electrek. Небезразличные прохожие обратили внимание, что в салоне его Тесла находился пес и обратились в полицию. Поступок квалифицировали, как жестокое обращение с животными, так как собака могла серьезно перегреться.

Тем не менее автомобилист смог доказать, что на момент пребывания животного в салоне электрокара без присмотра в Model S был включен упомянутый выше режим.

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