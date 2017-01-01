В США Tesla Model S местной полиции разрядилась во время погони
Проблемы будущего уже здесь. В США разрядился полицейский электроавтомобиль Tesla Model S. во время гонки за нарушителем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарии полиции.
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Полицейский на Tesla Model S начал преследование злоумышленника, который не собирался сдаваться и мчался на скорости около 200 км/час. Во время погони полицейский заметил, что в служебном авто осталось очень мало заряда.
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В итоге патрульному пришлось сойти с дистанции, но погоню продолжили автомобили с ДВС. В полиции Фремонта, где и произошел этот случай, отметили, что скорее всего кто-то с другой смены просто забыл подзарядить Tesla - обычно зарядки хватает на две смены.
Также в участке подчеркнули, что подобное могло произойти с любым автомобилем на бензине.
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