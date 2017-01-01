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ПОЛНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРОВ TESLA АВТОВОЗ СГОРЕЛ В АМЕРИКЕ

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Пожар начался в заднем прицепе, на котором было пять электрокаров Tesla и одним топливным Subaru.
К счастью, водитель вовремя заметил возгорание
К счастью, водитель вовремя заметил возгорание
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Фанатам электроавтомобилей и Tesla в частности лучше даже не читать эту новость. В США вспыхнул целый тягач, груженный электроавтомобилями Tesla, сообщает ElkoDaily.

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Случился инцидент 24 сентября в штате Невада. Сообщается, что тягач перевозил два прицепа. Пожар начался в заднем, на котором было пять электрокаров Tesla и одним топливным Subaru.

К счастью, водитель вовремя заметил возгорание, отцепил охваченный огнем прицеп и отъехал от на безопасное расстояние.

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Но охваченный огнем прицеп успел выгореть к приезду спасателей, поэтому автомобили спасти не получилось. Tesla уже успела заявить, что пожар произошел из-за грузовика-перевозчика, а не из-за электрокаров.

Ранее сообщалось, что появилось видео как фура протаранила фургон и убила 5 детей.

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Теги: пожар, электромобили, Tesla
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