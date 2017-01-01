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Ученые научно определили самый оптимальный способ выбора места на парковке

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Проведя расчеты, ученые математически доказали, как стоит выбирать место на парковке.
Проведя расчеты, ученые нашли точный ответ
Проведя расчеты, ученые нашли точный ответ
depositphotos.com

Многие ежедневные проблемы можно было бы решать намного проще, сохранив множество времени и нервов.

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Например, физики Пол Крапивски из Бостонского университета и Сидни Реднер из Института Санта-Фе обнаружили способ самого простого поиска свободного места на парковке. Об этом сообщает Авто24.

На видео вся задача разбирается на простом примере. Итак, дано: три водителя - Вежливый, Благоразумный и Оптимист, ищут место на стоянке возле супермаркета.

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Вежливый занимает первое попавшееся место, Благоразумный поедет чуть дальше, чтобы меньше идти от машины до входа и обратно, а Оптимист не удовлетворится свободными местами с края и будет искать где остановиться ближе ко входу, даже если для этого придется разворачиваться. Спрашивается: стратегии кого из них лучше следовать?

Проведя расчеты, ученые нашли точный математический ответ и утверждают, что оптимальным с точки зрения количества необходимых маневров и перемещений, будет стратегия благоразумного (Prudent) водителя.

Ранее сообщалось, что авто наглого “героя парковки“ буквально обнесли забором - фото.

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Теги: парковка, видео, эксперимент
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