Ученые научно определили самый оптимальный способ выбора места на парковке

Проведя расчеты, ученые математически доказали, как стоит выбирать место на парковке.

Многие ежедневные проблемы можно было бы решать намного проще, сохранив множество времени и нервов.

Читай также: Сумасшедший тюнинг: Подборка самых нелепых автомобильных спойлеров

Например, физики Пол Крапивски из Бостонского университета и Сидни Реднер из Института Санта-Фе обнаружили способ самого простого поиска свободного места на парковке. Об этом сообщает Авто24.

На видео вся задача разбирается на простом примере. Итак, дано: три водителя - Вежливый, Благоразумный и Оптимист, ищут место на стоянке возле супермаркета.

Читай также: На видео показали перетягивание каната Porsche Cayenne, Bentayga и Mercedes AMG

Вежливый занимает первое попавшееся место, Благоразумный поедет чуть дальше, чтобы меньше идти от машины до входа и обратно, а Оптимист не удовлетворится свободными местами с края и будет искать где остановиться ближе ко входу, даже если для этого придется разворачиваться. Спрашивается: стратегии кого из них лучше следовать?

Проведя расчеты, ученые нашли точный математический ответ и утверждают, что оптимальным с точки зрения количества необходимых маневров и перемещений, будет стратегия благоразумного (Prudent) водителя.

Ранее сообщалось, что авто наглого “героя парковки“ буквально обнесли забором - фото.