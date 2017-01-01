Ученые научно определили самый оптимальный способ выбора места на парковке
Многие ежедневные проблемы можно было бы решать намного проще, сохранив множество времени и нервов.
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Например, физики Пол Крапивски из Бостонского университета и Сидни Реднер из Института Санта-Фе обнаружили способ самого простого поиска свободного места на парковке. Об этом сообщает Авто24.
На видео вся задача разбирается на простом примере. Итак, дано: три водителя - Вежливый, Благоразумный и Оптимист, ищут место на стоянке возле супермаркета.
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Вежливый занимает первое попавшееся место, Благоразумный поедет чуть дальше, чтобы меньше идти от машины до входа и обратно, а Оптимист не удовлетворится свободными местами с края и будет искать где остановиться ближе ко входу, даже если для этого придется разворачиваться. Спрашивается: стратегии кого из них лучше следовать?
Проведя расчеты, ученые нашли точный математический ответ и утверждают, что оптимальным с точки зрения количества необходимых маневров и перемещений, будет стратегия благоразумного (Prudent) водителя.
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