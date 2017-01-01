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Кабмин запланировал за 5 лет отремонтировать все основные дороги в Украине

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Планируется уменьшить средние затраты времени в пути для пассажирских и грузовых перевозок на 10% и снизить уровень аварийности на 30%.
В хорошее состояние будут приведены 24 тыс. км дорог
В хорошее состояние будут приведены 24 тыс. км дорог
facebook.com/vladyslav.kryklii

До 2024 года планируется привести в хорошее состояние основные дороги в Украине. Об этом сообщается в Программе деятельности правительства на пять лет, опубликованной на сайте Кабинета министров.

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“За следующие пять лет мы обеспечим приведение в приемлемое эксплуатационное состояние 24 тыс. км дорог общего пользования государственного значения“, - говорится в сообщении.

Среди целей, поставленных Министерству инфраструктуры, которым руководит Владислав Криклий, значится пункт “Украинцы тратят меньше времени на дорогу автомобильным транспортом и имеют меньшие риски попасть в ДТП“.

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В частности, планируется уменьшить средние затраты времени в пути для пассажирских и грузовых перевозок на 10% и снизить уровень аварийности на 30%.

Ранее сообщалось, что дороги в Украине сделают безопаснее с помощью шумовых полос - Парцхаладзе.

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Теги: дороги, Украина, ремонт
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