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Митинг "евробляхеров" под Верховной Радой - что требуют активисты

Комментариев: 3
В законопроектах идет речь об отмене акциза и коэффициента возраста и замены ее единой ставкой в размере 500 долларов.
Митинг "евробляхеров" под Верховной Радой - что требуют активисты
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Митинг "евробляхеров" под Верховной Радой - что требуют активисты
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В среду, 2 октября, под Верховной Радой проходит акция протеста владельцев “евроблях“. Активисты начали собираться под зданием парламента рано утром, около 6 утра.

Судя по публикациям в группе общественной организации “Авто Евро Сила“ в Facebook, “евробляхеры“ не довольны скоростью принятия решений, касающихся растаможки автомобилей.

Несмотря на то, что в в Верховной Раде и в комитете находятся десятки законопроектов, реальных подвижек очень мало, - считают активисты. В законопроектах идет речь об отмене акциза и коэффициента возраста и замены ее единой ставкой в размере 500 долларов.

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В связи с этим “евробляхеры“ требуют зарегистрировать законопроект активистов, признать его как неотложный и проголосовать его в течение октября. 

Сообщается, что к активистам выходил глава комитета налоговой и таможенной политики Гетьманцев и пообещал со сцены ускорить процесс рассмотрения и голосования законопроекта о доступной растаможке.

Ранее сообщалось, что в Италии открылась парковка с самой необычной оплатой.

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Теги: евробляхи, акция протеста, митинг, растаможка
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Комментариев (4)
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крымчанин  (аноним)  02.10.2019, 14:38
Оценка:  0
крымчанин
СВИНОРЫЛЫЕ , вам всем сало надо!!!! Настоящего сала, а не искусственного!!!!
Голодранцы хохлятские!!!!!! ха ха ха
Нищеброды, даёшь очередной майдан!!!!!!
гы гы гы
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 14:36
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
А чё "прикольно" пригнать "корыто" за 300тыс долЯров и "растаможить" за 500!!! Еще можно потребовать компенсацию за горючку до границы!
Ivanez    02.10.2019, 14:28
Оценка:  +1
Ivanez
Скоро попросят доплачивать им за машины и бензин со скидкой 50%.
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 14:19
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
аЦкивисты считают что перекупам мало денег!
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