В законопроектах идет речь об отмене акциза и коэффициента возраста и замены ее единой ставкой в размере 500 долларов.

Митинг "евробляхеров" под Верховной Радой - что требуют активисты

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Митинг "евробляхеров" под Верховной Радой - что требуют активисты

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В среду, 2 октября, под Верховной Радой проходит акция протеста владельцев “евроблях“. Активисты начали собираться под зданием парламента рано утром, около 6 утра.

Судя по публикациям в группе общественной организации “Авто Евро Сила“ в Facebook, “евробляхеры“ не довольны скоростью принятия решений, касающихся растаможки автомобилей.

Несмотря на то, что в в Верховной Раде и в комитете находятся десятки законопроектов, реальных подвижек очень мало, - считают активисты. В законопроектах идет речь об отмене акциза и коэффициента возраста и замены ее единой ставкой в размере 500 долларов.

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В связи с этим “евробляхеры“ требуют зарегистрировать законопроект активистов, признать его как неотложный и проголосовать его в течение октября.

Сообщается, что к активистам выходил глава комитета налоговой и таможенной политики Гетьманцев и пообещал со сцены ускорить процесс рассмотрения и голосования законопроекта о доступной растаможке.

Ранее сообщалось, что в Италии открылась парковка с самой необычной оплатой.