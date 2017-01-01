В США поймали мужчину, который массово портил тормоза электроскутеров

59-летнего мужчину поймали и сейчас обвиняют в минимум 20 случаях порчи скутеров на электрике.

Не все любят ставшие такими модными с недавних пор электроскутеры. Они частенько нарушают правила, ездят неосторожно, игнорируют других участников дорожного движения. В последнее время возникает все больше дискуссий на тему того, как урезонить обладателей электрических самокатов, гиробордов, моноколес и другого похожего транспорта.

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Что же, этот мужчина на видео, опубликованном The New York Times, решил проблему самостоятельно и весьма радикально. Судя по кадрам, снятым в городе Форт-Лодердейл во Флориде, мужчина систематически занимался именно порчей электрических самокатов.

59-летнего мужчину поймали и сейчас обвиняют в минимум 20 случаях порчи скутеров на электрике. При этом отмечается, что с апреля этого года в городе было зафиксировано по меньшей мере 140 случаев порчи электрических самокатов.

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