Из настоящих автомобилей сделали создали действующие часы - видео

Цифры в этих часах “выложены“ настоящими автомобилями.

Сначала кажется, что машины игрушечные и на магнитах Скриншот видео

Необычный рекламный ролик прокатной конторы Shlomo Sixt опубликовали в Youtube. Вероятно, это тот самый случай, когда реклама запоминается больше, чем то, что именно рекламируется.

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Ведь на кадрах с помощью множества автомобилей в реальном времени создали действующую модель часов.

Цифры в этих часах “выложены“ настоящими автомобилями. Сначала кажется, что машины игрушечные и на магнитах, пока в кадр не заходят люди и масштаб становится очевидным. Выглядит ролик очень внушительно.

Ранее сообщалось, что видео “восстания“ обезумевшого минибуса в аэропорту взорвало Сеть.