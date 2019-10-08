Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Запорожье школьник угнал машину отца и попал в смертельное ДТП

Комментариев: 1
В результате столкновения подростка и его друзей госпитализировали с крайне тяжелыми травмами.
Виновнику аварии грозит до 8 лет заключения
Виновнику аварии грозит до 8 лет заключения
Скриншот видео

В Запорожье 15-летний школьник угнал машину у отца и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: В Киеве водитель Mercedes умер за рулем движущегося авто

Сообщается, что подросток решил прокатиться по городу вместе с тремя друзьями и украл ключи от авто у отца. Парень не справился с управлением, его авто вылетело на встречную полосу и врезалось в легковушку.

В результате столкновения подростка и его друзей госпитализировали с крайне тяжелыми травмами, уже в больнице один из пассажиров, 14-летний парень, скончался, не приходя в сознание. Так же госпитализирован и водитель другой машины. Виновнику аварии грозит до 8 лет заключения.

Ранее сообщалось, что под Шулявским мостом друзья на BMW протаранили столб.

Поделись:
Теги: ДТП, смертельное ДТП, ДТП с детьми
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.10.2019, 19:15
Оценка:  +2
гость
Дебил, бля!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь