В Запорожье школьник угнал машину отца и попал в смертельное ДТП
В результате столкновения подростка и его друзей госпитализировали с крайне тяжелыми травмами.
В Запорожье 15-летний школьник угнал машину у отца и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает ТСН.
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Сообщается, что подросток решил прокатиться по городу вместе с тремя друзьями и украл ключи от авто у отца. Парень не справился с управлением, его авто вылетело на встречную полосу и врезалось в легковушку.
В результате столкновения подростка и его друзей госпитализировали с крайне тяжелыми травмами, уже в больнице один из пассажиров, 14-летний парень, скончался, не приходя в сознание. Так же госпитализирован и водитель другой машины. Виновнику аварии грозит до 8 лет заключения.
Ранее сообщалось, что под Шулявским мостом друзья на BMW протаранили столб.
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