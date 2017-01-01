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Неадекватный водитель на элитном авто вырвал шлагбаум в Киеве - видео

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На видео запечатлен автомобилист, который выскочил из своего внедорожника, быстро подошел к шлагбауму и начал его со всей силы дергать.
Охранник рассказывает, что автомобилист был пьян
Охранник рассказывает, что автомобилист был пьян
Скриншот видео

Очередной неадекватный водитель попал на камеру видеонаблюдения в Киеве. Кадры опубликовал Киев Оперативный.

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На видео запечатлен автомобилист, который выскочил из своего внедорожника, быстро подошел к шлагбауму и начал его со всей силы дергать. Как следствие, мужчине удалось повредить и поднять “препятствие“, чтобы проехать на частную территорию одного из столичных жилых комплексов.

Охранник, который в последний момент выбежал к дерзкому водителю, рассказывает, что автомобилист был пьян. Сообщается, что на злоумышленника на элитном авто уже написали заявление.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в ДТП погибла женщина - сводка ДТП за сути.

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Теги: неадекватны водитель, беспредел, видео
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