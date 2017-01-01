Неадекватный водитель на элитном авто вырвал шлагбаум в Киеве - видео
На видео запечатлен автомобилист, который выскочил из своего внедорожника, быстро подошел к шлагбауму и начал его со всей силы дергать.
Очередной неадекватный водитель попал на камеру видеонаблюдения в Киеве. Кадры опубликовал Киев Оперативный.
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На видео запечатлен автомобилист, который выскочил из своего внедорожника, быстро подошел к шлагбауму и начал его со всей силы дергать. Как следствие, мужчине удалось повредить и поднять “препятствие“, чтобы проехать на частную территорию одного из столичных жилых комплексов.
Охранник, который в последний момент выбежал к дерзкому водителю, рассказывает, что автомобилист был пьян. Сообщается, что на злоумышленника на элитном авто уже написали заявление.
Ранее сообщалось, что в Киевской области в ДТП погибла женщина - сводка ДТП за сути.
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