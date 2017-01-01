Взрывы авто после ДТП: Пятничная подборка #40

К чему должен быть готов каждый водитель на дороге - смотрите в сегодняшней пятничной подборке.

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Несмотря на красочные сцены в фильмах, автомобили взрываются после ДТП достаточно редко. Тем не менее, это все же случается, поэтому иметь при себе рабочий огнетушитель просто необходимо. К чему должен быть готов каждый водитель на дороге - смотрите в сегодняшней пятничной подборке.

Ранее сообщалось, что в США белки оставили неожиданный подарок под капотом авто женщины.