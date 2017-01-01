На разбитой дороге в Карпатах засветился дорого спорткар Ferrari

Дорогой спорткар засняли на разбитой грунтовой дороге.

К слову, этот Ferrari в Карпатах видят уже не впервые facebook.com

В Карпатах засняли спорткар Ferrari California. Кадры опубликовала журналистка Соня Кошкина в своем Facebook.

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Дорогой спорткар засняли на разбитой грунтовой дороге. Судя по всему, автомобиль едет ну очень медленно, ведь даже маршрутка его обгоняет. Непонятно только, зачем водитель поехал по разбитой сельской дороге.

К слову, этот Ferrari в Карпатах видят уже не впервые. В прошлый раз он засветился зимой, когда снег сгладил часть ям.

Ранее сообщалось, что в "капсуле времени" обнаружили "новый" 30-летний ВАЗ-2106.