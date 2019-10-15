Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мгновенная карма: Вор покалечил себя, попытавшись разбить стекло авто - видео

Комментариев: 2
Отмечается, что неудачная попытка автоугона длилась целых 12 минут.
Через несколько домов от места преступления на него наткнулись патрульные
Через несколько домов от места преступления на него наткнулись патрульные
Скриншот видео

Зная, что автомобиль на видео принадлежит человеку с инвалидностью, наблюдать за фейлом аавтовора еще приятнее. На кадрах, опубликованных в Youtube, видна курьезная попытка разбить стекло Renault Kangoo.

Читай также: В США белки оставили неожиданный подарок под капотом авто женщины

Отмечается, что неудачная попытка автоугона длилась целых 12 минут. Нам доступна только одна из них, но и ее достаточно. На ней вор бросил кирпич в машину водителя-инвалида, и тот отрикошетил прямо ему в лицо.

Интересно, что после того, как вор оправился от боли он подобрал камень и бросил его за забор. После этого он решил оставить Kangoo в покое, однако через несколько домов от места преступления на него наткнулись патрульные - они приехали на соседнюю улицу по вызову по поводу попытки кражи из магазина.

Читай также: Жители города привязали мэра к пикапу и протащили по разбитым дорогам - видео

Во время осмотра места происшествия поступил сигнал о попытке взлома автомобиля на той же улице, поэтому преступника удалось задержать достаточно быстро.

Ранее сообщалось, что на видео засняли возможно самое дорогое ДТП года.

Поделись:
Теги: видео, вор, курьез
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.10.2019, 17:13
Оценка:  0
гость
Где тут 12 минут? Подошел к машине, бросил камень, получил рикошетом, ушёл...
гость  (аноним)  15.10.2019, 16:34
Оценка:  0
гость
Надо было так въ..е...б...а..т..ь шоб разорвало е..б..а..л..о.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь