Мгновенная карма: Вор покалечил себя, попытавшись разбить стекло авто - видео

Отмечается, что неудачная попытка автоугона длилась целых 12 минут.

Через несколько домов от места преступления на него наткнулись патрульные Скриншот видео

Зная, что автомобиль на видео принадлежит человеку с инвалидностью, наблюдать за фейлом аавтовора еще приятнее. На кадрах, опубликованных в Youtube, видна курьезная попытка разбить стекло Renault Kangoo.

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Отмечается, что неудачная попытка автоугона длилась целых 12 минут. Нам доступна только одна из них, но и ее достаточно. На ней вор бросил кирпич в машину водителя-инвалида, и тот отрикошетил прямо ему в лицо.

Интересно, что после того, как вор оправился от боли он подобрал камень и бросил его за забор. После этого он решил оставить Kangoo в покое, однако через несколько домов от места преступления на него наткнулись патрульные - они приехали на соседнюю улицу по вызову по поводу попытки кражи из магазина.

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Во время осмотра места происшествия поступил сигнал о попытке взлома автомобиля на той же улице, поэтому преступника удалось задержать достаточно быстро.

Ранее сообщалось, что на видео засняли возможно самое дорогое ДТП года.