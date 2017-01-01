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Охота продолжается: Сколько автомобилей эвакуировали в Киеве за неделю

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В течении этой недели эвакуировали автомобили, припаркованные на полосах движения общественного транспорта.
В общей сложности переместили 50 таких авто
В общей сложности переместили 50 таких авто
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В период с 7 по 13 октября в Киеве эвакуировали 81 автомобиль. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

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В течении этой недели эвакуировали автомобили, припаркованные на полосах движения общественного транспорта. В частности на бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко, улице Антоновича. В общей сложности переместили 50 таких авто.

Кроме того, 20 автомобилей были задержаны за нарушение управление автомобилем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что на видео показали перетягивание каната Porsche Cayenne, Bentayga и Mercedes AMG.

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Теги: герои парковки, парковки, эвакуаторы
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