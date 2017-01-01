В Украине покроют дороги интернетом 4G к 2020 году

Соответствующее требование правительство должно выдвинуть в новым лицензиям для мобильных операторов.

По словам Животинского, на выполнение этой задачи будет дано 30 месяцев depositphotos.com

К осени 2022 года украинские международные трассы будут покрыты скоростным интернетом 4G. Об этом говорится заявлении главы Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации Александра Животовского, передает Liga.net.

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По словам Животинского, на выполнение этой задачи будет дано 30 месяцев. Национальные дороги планируют обеспечить 4G-интернетом за 48 месяцев. То есть, примерно в 2025 году.

Соответствующее требование правительство должно выдвинуть в новым лицензиям для мобильных операторов.

Ранее сообщалось, что Омелян рассказал, где в Украине самые плохие дороги.