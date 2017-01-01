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Бетонную дорогу на Полтавщине соединяют мостом - фотоотчет

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Сообщается, что в данный момент идет установка свай на левом берегу реки.
Бетонную дорогу на Полтавщине соединяют мостом - фотоотчет
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Бетонную дорогу на Полтавщине соединяют мостом - фотоотчет
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На трассе Днепр - Решетиловка продолжают возводить важный мост через Ворсклу. Фотоотчет с места строительства опубликовал местный “Укравтодор“ в Facebook.

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Сообщается, что в данный момент идет установка свай на левом берегу реки. Всего планируется установить 120 свай.

За несколько дней этот процесс должен быть уже завершен. Параллельно ведется строительство подходов к мостовому переходу. Мост возводят в рамках масштабного строительства бетонной трассы Днепр - Решетиловка.

Ранее сообщалось, что с какой скоростью действительно ездят в Киеве - исследование.

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Теги: дороги, постройка моста, Украина
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