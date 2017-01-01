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Новую красивую рекламу BMW 2 Series сняли в Киеве - видео

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Украинцам увидеть новинку еще интереснее, ведь в ролике можно увидеть киевские пейзажи.
BMW 2 Series Gran Coup&#233; будет представлена на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года
BMW 2 Series Gran Coupé будет представлена на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года
Скриншот видео

Очередной рекламный ролик передовой мировой компании сняли в в Украине. В этот раз киевские пейзажи для съемок выбрал BMW.

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BMW 2 Series Gran Coupé будет представлена на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Но уже сейчас показано видео новинки.

И украинцам увидеть новинку еще интереснее, ведь в ролике можно увидеть киевские мосты (в том числе недостроенный Подольско-Воскресенский), тоннель под Почтовой площадью, набережную, а также виды Подола.

Ранее сообщалось, что из настоящих автомобилей создали действующие часы - видео.

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Теги: реклама, мир, Украина, Киев, BMW
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