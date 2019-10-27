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В Украине засветился супермощный внедорожник из США

Комментариев: 2
В салон установлены скошенный снизу руль и спортивные передние кресла с электроприводом и вентиляцией.
В салон установлены скошенный снизу руль и спортивные передние кресла с электроприводом и вентиляцией
В салон установлены скошенный снизу руль и спортивные передние кресла с электроприводом и вентиляцией
deskgram.cc

В Ужгороде засветился монстр Dodge Durango SRT 2018. Редкий внедорожник можно назвать одним из самых мощных, производимых в США,  к тому же с тремя рядами сидений. Цена Dodge Durango SRT в США стоит от 64 тыс. долларов, передает ТопЖыр.

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Как и Jeep Grand Cherokee SRT, Durango оснащен 6,4-литровым V8 Hemi мощностью 475 л. с. и с огромным крутящим моментом в 635 Н∙м. С 8-ступенчатой АКПП разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с.

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У Dodge Durango SRT перенастроена ходовая и новые тормоза Brembo. Сам автомобиль занижен - его легко узнать по обвесу, 20-дюймовым дискам и воздухозаборнику на капоте.

В салон установлены скошенный снизу руль и спортивные передние кресла с электроприводом и вентиляцией.

Сам автомобиль занижен - его легко узнать по обвесу, 20-дюймовым дискам и воздухозаборнику на капоте
Сам автомобиль занижен - его легко узнать по обвесу, 20-дюймовым дискам и воздухозаборнику на капоте
deskgram.cc

Ранее сообщалось, что в Днепре засняли редчайший Alfa Romeo с мотором Ferrari.

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Теги: интересные авто, Ужгород, авто США
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Комментариев (2)
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Антибес    27.10.2019, 12:24
Оценка:  0
Антибес
В Пендостане за коррупцию и неуплату налогов реально получить пол-века тюрьмы без права на УДО.В нашей же охреНэньке коррупционеров и воров ежедневно показывают по зомбоящику и они"в законе".Можно не сомневаться что этот внедорожник купил обычный труженик!)))))
гость  (аноним)  27.10.2019, 12:14
Оценка:  -2
гость
А не китайская ли подъ....ёб..ка?
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