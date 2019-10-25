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Сумасшедшие водители автобусов в Бангладеше устроили гонки - жуткое видео

Комментариев: 3
Водители пассажирских автобусов буквально устроили гонку.
Местные жители в салоне абсолютно расслаблены и нисколько не беспокоятся
Местные жители в салоне абсолютно расслаблены и нисколько не беспокоятся
Скриншот видео

Думаете, у нас водители маршруток частенько ездят как сумасшедшие? Посмотрите на это видео, снятое в Бангладеше.

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На кадрах запечатлена обычная поездка на рейсовом автобусе, на трассе Динаджпур – Дакка в Бангладеш. Правила дорожного движения здесь, судя по всему - условность, а во главе всего стоит скорость и риск.

Только так можно объяснить происходящее на видео. Водители пассажирских автобусов буквально устроили гонку. Местные жители в салоне абсолютно расслаблены и нисколько не беспокоятся за себя - судя по всему, такое вождение здесь далеко не редкость.

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Теги: видео, неадекватный водитель, Бангладеш
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.10.2019, 17:49
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гость
Биомусор средневековый
гость  (аноним)  25.10.2019, 17:49
Оценка:  0
гость
Черножопые рождаются дегенератами и подыхают такими же!!! Алях бабах
zadneprohodchik    25.10.2019, 17:37
Оценка:  0
zadneprohodchik
таа в киеве похлеще, и транспорт не такой новый
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