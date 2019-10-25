Аварии из-за тумана: Пятничная подборка #42
Пока в Киеве наблюдается смог, на дорогах советуется быть максимально осторожными.
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Пока в Киеве наблюдается смог, на дорогах советуется быть максимально осторожными. Что может быть в противном случае - в следующем видео. В сегодняшней пятничной подборке ДТП в условиях нулевой видимости.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
Ранее сообщалось, что в Киеве на скорости перевернулся внедорожник с двумя девушками.
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