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Аварии из-за тумана: Пятничная подборка #42

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Пока в Киеве наблюдается смог, на дорогах советуется быть максимально осторожными.
Что может быть в противном случае - в следующем видео
Что может быть в противном случае - в следующем видео
Скриншот видео

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Пока в Киеве наблюдается смог, на дорогах советуется быть максимально осторожными. Что может быть в противном случае - в следующем видео. В сегодняшней пятничной подборке ДТП в условиях нулевой видимости.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, что в Киеве на скорости перевернулся внедорожник с двумя девушками.

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Теги: пятничная подборка. ДТП, смог, туман
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.10.2019, 19:33
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Казламордые валянки мочат.
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