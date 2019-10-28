Как два харьковских полицейских присвоили себе украденную в Киеве машину

На данный момент началось служебное расследование и Артема Герасимова отстранили от выполнения служебных обязанностей.

На машине, угнанной у киевлянина, ездили полицейские из Харькова. Детективную историю рассказали журналисты ТСН.

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Когда у жителя Киева Максима Шкварко угнали автомобиль, он сразу обратился в полицию. Думал, что найти машину будет вопросом времени - ее достаточно быстро обнаружили на камерах видеонаблюдения, движущейся по направлению к выезду из столицы.

Нередко краденные машины после преступления как раз и бросают в пригороде и Максим надеялся найти свое транспортное средство там. Но поиски автомобиля остались без результата.

Вскоре друг Макса обнаружил объявление о продаже похожего авто на одном из сайтов. У продавцов попросили больше фотографий и автомобиль смогли опознать. Но продавцы неожиданно перестали выходить на связь.

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Тем не менее, несмотря на то, что номера авто были замазаны, их удалось прочитать в отражении лакокрасочного покрытия. Номер оказался харьковским. Друзья владельца авто даже нашли в Харькове место, где были сделаны эти фото.

Позже автомобиль засекли в городе еще раз, на этот раз в публичном месте. На камерах видеонаблюдения в авто засветились два полицейских из Харькова - один передал ключи другому и машину отогнали в неизвестном направлении.

Этими полицейскими были два брата - Герасимов Виталий Сергеевич и Герасимов Артем Сергеевич. Они около месяца ездили на украденном авто.

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Артем Герасимов происхождение машины объяснил так - ему друг дал покататься на машине, номер телефона друга он записал в блокнот, а блокнот потерял.

Интересная деталь - в зеркале авто, которое пытались выставить на продажу, видно фрагмент лба, который очень похож на лоб Артема Герасимова.

На данный момент началось служебное расследование и Артема Герасимова отстранили от выполнения служебных обязанностей. Остается надеяться, что харьковская полиция сможет очистить свои ряды от такого рода “защитников правопорядка“.

Ранее сообщалось, что ликвидаторам аварии на ЧАЭС хотят разрешить не платить за растаможку авто.