В Киеве водитель едва не снес сразу троих прохожих на "зебре" - видео

В публикации водителям напоминают, что не стоит отвлекаться от дороги во время вождения.

Примечательно, что видео было снято на видеорегистратор самого автомобилиста Скриншот видео

Жуткое видео из Киева опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook. На кадрах водитель едва не снес сразу троих прохожих на пешеходном переходе

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Видимо водитель просто отвлекся от дороги и пролетел буквально в сантиметрах от людей. Тормозить он начал уже буквально на переходе. То есть, если бы кто-то был перед ним, то столкновения было бы просто не избежать.

В публикации водителям напоминают, что не стоит отвлекаться от дороги во время вождения. Примечательно, что видео было снято на видеорегистратор самого автомобилиста.

Ранее сообщалось, что на Одесской трассе возле знака “Киев“ Subaru сбил насмерть перебегающего дорогу.