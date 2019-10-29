Как президент Зеленский проверял ремонт трассы H-08 Запорожье-Мариуполь

Трасса Н-08 обеспечивает внутренние транспортные связи юго-восточных районов области и является одним из основных направлений движения к ООС.

По словам Зеленского, 130 км трассы отремонтировали менее, чем за 3 месяца president.gov.ua

Во вторник, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил национальное шоссе Днепр-Запорожье-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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По словам Зеленского, 130 км трассы отремонтировали менее, чем за 3 месяца, тогда как остальные 70 км ремонтировали три года.

Отмечается, что трасса Н-08 обеспечивает внутренние транспортные связи юго-восточных районов области, а также является одним из основных направлений движения к зоне проведения ООС.

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“Если строительство других важных шоссе будут выполняться с такими же темпами, то за четыре года удастся объединить не только всех людей, но и инфраструктуру“, - заявил Зеленский.

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