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Как президент Зеленский проверял ремонт трассы H-08 Запорожье-Мариуполь

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Трасса Н-08 обеспечивает внутренние транспортные связи юго-восточных районов области и является одним из основных направлений движения к ООС.
По словам Зеленского, 130 км трассы отремонтировали менее, чем за 3 месяца
По словам Зеленского, 130 км трассы отремонтировали менее, чем за 3 месяца
president.gov.ua

Во вторник, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил национальное шоссе Днепр-Запорожье-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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По словам Зеленского, 130 км трассы отремонтировали менее, чем за 3 месяца, тогда как остальные 70 км ремонтировали три года.

Отмечается, что трасса Н-08 обеспечивает внутренние транспортные связи юго-восточных районов области, а также является одним из основных направлений движения к зоне проведения ООС.

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“Если строительство других важных шоссе будут выполняться с такими же темпами, то за четыре года удастся объединить не только всех людей, но и инфраструктуру“, - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель едва не снес сразу троих прохожих на "зебре" - видео.

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Теги: дороги, ремонт, Зеленский
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.10.2019, 16:33
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гость
Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а!!!
Намедни, Софийка ФЕДИНА и Маруся ЗВЕРОБОЙ (дай бог им здоровья и многие лета) отмочили перформанс!
Улыбнула реакция московитских выблядков из-за забора концлагеря, - пердаки рвало так, что через экран воняло!
крымчанин  (аноним)  29.10.2019, 16:33
Оценка:  0
крымчанин
На майдане вы скакали
Полные штаны наклали.
А обнюхались Моментом -
Стал Зеленский президентом.
Ох ты! Ах ты!
Все вы майданавты.
гость  (аноним)  29.10.2019, 16:27
Оценка:  0
гость
НеЛОХ как ребенок.

Але!!! 72% долбодятлов!
Вы кого, мать вашу, выбрали? По-приколу? У вас 10 или 20 жизней?
Идиоты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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