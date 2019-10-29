Как президент Зеленский проверял ремонт трассы H-08 Запорожье-Мариуполь
Во вторник, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил национальное шоссе Днепр-Запорожье-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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По словам Зеленского, 130 км трассы отремонтировали менее, чем за 3 месяца, тогда как остальные 70 км ремонтировали три года.
Отмечается, что трасса Н-08 обеспечивает внутренние транспортные связи юго-восточных районов области, а также является одним из основных направлений движения к зоне проведения ООС.
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“Если строительство других важных шоссе будут выполняться с такими же темпами, то за четыре года удастся объединить не только всех людей, но и инфраструктуру“, - заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель едва не снес сразу троих прохожих на "зебре" - видео.
Полная версия правил
Намедни, Софийка ФЕДИНА и Маруся ЗВЕРОБОЙ (дай бог им здоровья и многие лета) отмочили перформанс!
Улыбнула реакция московитских выблядков из-за забора концлагеря, - пердаки рвало так, что через экран воняло!
Полные штаны наклали.
А обнюхались Моментом -
Стал Зеленский президентом.
Ох ты! Ах ты!
Все вы майданавты.
Але!!! 72% долбодятлов!
Вы кого, мать вашу, выбрали? По-приколу? У вас 10 или 20 жизней?
Идиоты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!