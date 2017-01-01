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До конца года Tesla назовет страну в Европе, в которой построит свой новый завод

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Сообщается, что Tesla рассматривает несколько локаций в Германии, а также в еще нескольких странах, которые не были названы.
Tesla подтвердила, что находится на “финальной стадии“ выбора площадки для европейского предприятия
Tesla подтвердила, что находится на “финальной стадии“ выбора площадки для европейского предприятия
wikipedia.org

Знаменитая автокомпания Tesla вовсю планируют открытие завода в Европе. Об этом сообщается в квартальном отчете американского бренда со ссылкой на комментарий Илона Маска.

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Сообщается, что Tesla рассматривает несколько локаций в Германии, а также в еще нескольких странах, которые не были названы.

Ранее представители компании ездили в Нижнюю Саксонию, где посетили несколько городов. Вероятно, эта немецкая земля первый конкурент на строительство.

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Tesla подтвердила, что находится на “финальной стадии“ выбора площадки для европейского предприятия - решение готовятся объявить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что новенькие предсерийные Tesla Model Y начали замечать на дорогах - живые фото.

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Теги: Tesla, завод, Германия
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