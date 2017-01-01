До конца года Tesla назовет страну в Европе, в которой построит свой новый завод

Сообщается, что Tesla рассматривает несколько локаций в Германии, а также в еще нескольких странах, которые не были названы.

Tesla подтвердила, что находится на “финальной стадии“ выбора площадки для европейского предприятия wikipedia.org

Знаменитая автокомпания Tesla вовсю планируют открытие завода в Европе. Об этом сообщается в квартальном отчете американского бренда со ссылкой на комментарий Илона Маска.

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Сообщается, что Tesla рассматривает несколько локаций в Германии, а также в еще нескольких странах, которые не были названы.

Ранее представители компании ездили в Нижнюю Саксонию, где посетили несколько городов. Вероятно, эта немецкая земля первый конкурент на строительство.

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Tesla подтвердила, что находится на “финальной стадии“ выбора площадки для европейского предприятия - решение готовятся объявить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что новенькие предсерийные Tesla Model Y начали замечать на дорогах - живые фото.