На заводе "ЗАЗ" могут начать производства кроссовера Renault Arkana

В компании подтвердили эту информацию, отметив, что из-за нестабильности в стране прийти к каким-либо договоренностям прийти не удалось.

По слухам, в Украине могут начать выпускать кроссоверы Renault Arkana wikipedia.org

В Украине могут наладить производства купе-кроссовера Renault Arkana. Об этом сообщает Liga.net.

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Сообщается, что компания “АвтоЗАЗ“ уже давно ищет партнеров для производства легковушек на своем заводе.

В компании подтвердили эту информацию, отметив, что из-за нестабильности в стране прийти к каким-либо договоренностям с зарубежными автопроизводителями пока не удавалось.

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“Мы не можем комментировать детали. На данный момент решаются рабочие вопросы, после чего можно будет говорить об определенных договоренностях“, - сообщили в пресс-службе “ЗАЗа“.

По слухам речь может идти как раз о кроссовера Renault Arkana.

Ранее публиковался ТОП-5 самых популярных электрокаров в Украине с начала года.