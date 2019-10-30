На заводе "ЗАЗ" могут начать производства кроссовера Renault Arkana
В Украине могут наладить производства купе-кроссовера Renault Arkana. Об этом сообщает Liga.net.
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Сообщается, что компания “АвтоЗАЗ“ уже давно ищет партнеров для производства легковушек на своем заводе.
В компании подтвердили эту информацию, отметив, что из-за нестабильности в стране прийти к каким-либо договоренностям с зарубежными автопроизводителями пока не удавалось.
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“Мы не можем комментировать детали. На данный момент решаются рабочие вопросы, после чего можно будет говорить об определенных договоренностях“, - сообщили в пресс-службе “ЗАЗа“.
По слухам речь может идти как раз о кроссовера Renault Arkana.
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