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На заводе "ЗАЗ" могут начать производства кроссовера Renault Arkana

Комментариев: 3
В компании подтвердили эту информацию, отметив, что из-за нестабильности в стране прийти к каким-либо договоренностям прийти не удалось.
По слухам, в Украине могут начать выпускать кроссоверы Renault Arkana
По слухам, в Украине могут начать выпускать кроссоверы Renault Arkana
wikipedia.org

В Украине могут наладить производства купе-кроссовера Renault Arkana. Об этом сообщает Liga.net.

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Сообщается, что компания “АвтоЗАЗ“ уже давно ищет партнеров для производства легковушек на своем заводе.

В компании подтвердили эту информацию, отметив, что из-за нестабильности в стране прийти к каким-либо договоренностям с зарубежными автопроизводителями пока не удавалось.

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“Мы не можем комментировать детали. На данный момент решаются рабочие вопросы, после чего можно будет говорить об определенных договоренностях“, - сообщили в пресс-службе “ЗАЗа“.

По слухам речь может идти как раз о кроссовера Renault Arkana.

Ранее публиковался ТОП-5 самых популярных электрокаров в Украине с начала года.

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Теги: укравтопром, новости, Украина, АвтоЗАЗ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.10.2019, 13:35
Оценка:  +3
гость
пиз...ец)))еросовера
Кайдаш    30.10.2019, 13:25
Оценка:  +3
Кайдаш
Стесняюсь спросить - а шо такое "ероссовер" ? ))))
WTF2wtf    30.10.2019, 13:39
Оценка:  +2
WTF2wtf
Это ж Бих-мир ... для него это уже обыденность, каждый день такие ляпы в заголовках, а в текстах зачастую вообще каша бредовая.
Владелец на россии похоже конкретно экономит на этом ресурсе
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