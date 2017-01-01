В США автобус с пассажирами буквально "нырнул" под асфальт - видео

Асфальт провалился именно тогда, когда автобус стоял на красный свет на перекрестке.

У вас не задался день? Представьте, что вы водитель этого автобуса, который буквально провалился под землю в США. Кадры опубликовала местной полиции.

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Инцидент произошел в Питсбурге. Автобус с пассажирами утром 28 октября провалился в яму, которая была создана из-за прорыва водопровода и подмывания грунта под дорогой.

Асфальт провалился именно тогда, когда автобус стоял на красный свет на перекрестке. Следом за ним подъехала легковая КИА, передняя часть которой тоже повисла над ямой.

К счастью, серьезно никто не пострадал. А вот чтобы вытащить автобус из ямы, понадобилось аж два крана.

Ранее сообщалось, что видеорегистраторы Tesla спасли водителя от очень серьезных трат в суде.