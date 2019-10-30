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Что происходит на реконструкции Шулявского моста сейчас - видео

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Также начали врезать газовые трубы обновленного участка системы, пролегающей под путепроводом.
Также начали врезать газовые трубы обновленного участка системы, пролегающей под путепроводом
Также начали врезать газовые трубы обновленного участка системы, пролегающей под путепроводом
Скриншот видео

Вчера сообщалось, что Шулявский мост планируют открыть уже до конца года. Сегодня же успели опубликовать видео, которое подтверждает серьезность таких намерений. Об этом сообщает Авто24.

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Строители начали делать земляную насыпь со стороны путепровода от улицы Вадима Гетьмана. Собирают и армируют железобетонные конструкции подпорных стен, монтируют опалубки.

Также начали врезать газовые трубы обновленного участка системы, пролегающей под путепроводом. В настоящее время газоснабжение прилегающих объектов приостановят. Но специалисты уверяют, что не надолго.

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Еще на стройплощадке прокладывают канализационные сети методом штольневой проходки. Работы выполняют с вагонеткой, рейками и специальным краном, поднимающим выкопанную землю наружу. Рядом работает специальный насос водопонижения, откачивающего воду, чтобы строители могли безопасно разрабатывать штольню для прокладки новых коммуникаций под путепроводом.

Ранее сообщалось, что в Киеве заметили новенький переход для пешеходов "в никуда".

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Теги: Шулявский мост, Кличко, Киев
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