Что происходит на реконструкции Шулявского моста сейчас - видео
Вчера сообщалось, что Шулявский мост планируют открыть уже до конца года. Сегодня же успели опубликовать видео, которое подтверждает серьезность таких намерений. Об этом сообщает Авто24.
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Строители начали делать земляную насыпь со стороны путепровода от улицы Вадима Гетьмана. Собирают и армируют железобетонные конструкции подпорных стен, монтируют опалубки.
Также начали врезать газовые трубы обновленного участка системы, пролегающей под путепроводом. В настоящее время газоснабжение прилегающих объектов приостановят. Но специалисты уверяют, что не надолго.
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Еще на стройплощадке прокладывают канализационные сети методом штольневой проходки. Работы выполняют с вагонеткой, рейками и специальным краном, поднимающим выкопанную землю наружу. Рядом работает специальный насос водопонижения, откачивающего воду, чтобы строители могли безопасно разрабатывать штольню для прокладки новых коммуникаций под путепроводом.
Ранее сообщалось, что в Киеве заметили новенький переход для пешеходов "в никуда".
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