В Киеве разбился редкий американский масл-кар
У купе сильно повреждена передняя часть, но к счастью никто серьезно не пострадал.
В Киеве разбился редкий автомобиль Dodge Viper 2008 года. Об этом сообщает ТопЖыр.
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ДТП произошло в воскресенье, 27 октября, на Виноградаре. На перекрестке проспектов Правды и Василия Порика Додж Вайпер на большой скорости влетел в едущую впереди Тойоту.
У купе сильно повреждена передняя часть, но к счастью никто серьезно не пострадал. Американский масл-кар оснащен 600-сильным V10 объемом 8,4 л и у него нет электронных помощников, за исключением разве что ABS. Поэтому управлять им непросто.
Ранее сообщалось, что под Киевом отбойник проткнул насквозь Nissan - погибла женщина, есть пострадавшие.
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