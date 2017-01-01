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В Киеве разбился редкий американский масл-кар

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У купе сильно повреждена передняя часть, но к счастью никто серьезно не пострадал.
Американский масл-кар оснащен 600-сильным V10 объемом
Американский масл-кар оснащен 600-сильным V10 объемом
topgir.com.ua

В Киеве разбился редкий автомобиль Dodge Viper 2008 года. Об этом сообщает ТопЖыр.

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ДТП произошло в воскресенье, 27 октября, на Виноградаре. На перекрестке проспектов Правды и Василия Порика Додж Вайпер на большой скорости влетел в едущую впереди Тойоту.

У купе сильно повреждена передняя часть, но к счастью никто серьезно не пострадал. Американский масл-кар оснащен 600-сильным V10 объемом 8,4 л и у него нет электронных помощников, за исключением разве что ABS. Поэтому управлять им непросто.

Управлять таким авто бывает непросто
Управлять таким авто бывает непросто
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что под Киевом отбойник проткнул насквозь Nissan - погибла женщина, есть пострадавшие.

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Теги: ДТП, редкое авто, интересное авто
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