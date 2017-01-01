В Киеве разбился редкий американский масл-кар

У купе сильно повреждена передняя часть, но к счастью никто серьезно не пострадал.

В Киеве разбился редкий автомобиль Dodge Viper 2008 года. Об этом сообщает ТопЖыр.

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ДТП произошло в воскресенье, 27 октября, на Виноградаре. На перекрестке проспектов Правды и Василия Порика Додж Вайпер на большой скорости влетел в едущую впереди Тойоту.

У купе сильно повреждена передняя часть, но к счастью никто серьезно не пострадал. Американский масл-кар оснащен 600-сильным V10 объемом 8,4 л и у него нет электронных помощников, за исключением разве что ABS. Поэтому управлять им непросто.

Управлять таким авто бывает непросто topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что под Киевом отбойник проткнул насквозь Nissan - погибла женщина, есть пострадавшие.