Новенький украинский автобус ЗАЗ начали продавать за границу

Машину презентовали только в марте на выставке City Trans Ukraine 2019 в Киеве.

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Новенький автобус отечественного производства ЗАЗ А08 уже ездит за рубежом - первая машина на днях ушла польскому дистрибьютору. Об этом сообщает Автоцентр.

Машину презентовали только в марте на выставке City Trans Ukraine 2019 в Киеве. Автобус длиной 7,76 м и колесной базой 3,8 м рассчитан на перевозку 44 человек (мест для сидения 31, включая водительское).

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Модель построена на шасси марки Asia Star – с рессорной подвеской и трехлитровым турбодизелем Weichai мощностью 140 л.с.

Автобусы ЗАЗ в Польше далеко не впервые - более 70 низкопольных машин ЗАЗ А10 сюда поставил официальный дистрибьютор Ji Service Sp.z.o.o.

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