Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новенький украинский автобус ЗАЗ начали продавать за границу

Комментариев: 0
Машину презентовали только в марте на выставке City Trans Ukraine 2019 в Киеве.
Новенький украинский автобус ЗАЗ начали продавать за границу
© facebook.com
Фото 1/5
Новенький украинский автобус ЗАЗ начали продавать за границу
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: На заводе “ЗАЗ“ могут начать производства кроссовера Renault Arkana

Новенький автобус отечественного производства ЗАЗ А08 уже ездит за рубежом - первая машина на днях ушла польскому дистрибьютору. Об этом сообщает Автоцентр.

Машину презентовали только в марте на выставке City Trans Ukraine 2019 в Киеве. Автобус длиной 7,76 м и колесной базой 3,8 м рассчитан на перевозку 44 человек (мест для сидения 31, включая водительское).

Читай также: Производство автомобилей в Украине в сентябре выросло в два раза - статистика

Модель построена на шасси марки Asia Star – с рессорной подвеской и трехлитровым турбодизелем Weichai мощностью 140 л.с.

Автобусы ЗАЗ в Польше далеко не впервые - более 70 низкопольных машин ЗАЗ А10 сюда поставил официальный дистрибьютор Ji Service Sp.z.o.o.

Ранее публиковался ТОП-5 самых популярных новых авто в Украине с начала года - статистика.

Поделись:
Теги: укравтопром, ЗАЗ, автобусы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь